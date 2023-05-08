Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 08.05.2023 19:29
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    • 08.05.2023 19:52
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    Esra Erol’da canlı yayınına bomba gibi düşen gerçek! Stüdyo buz kesti! “6 yaşındaki kızım annesini başka biriyle yakaladı”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Azize Arık, eşi Mustafa Arık'ın kendisini bir yıldır aldattığını ve 6 aydır yasak aşkı Rahime Fatma Köse ile yaşadığını dile getirerek yardım istedi. 21 yaşında kızı, 19 ve 16 yaşında iki oğlu olduğunu sözlerine ekleyen Azize Hanım, Rahime Fatma Köse’nin evini bastığını, eşinin çalışmasına izin vermediğini ve erzağını getirdiğini söyledi. Mustafa Arık ise bambaşka iddialarda bulundu. Bugünkü canlı yayında yaşananlar ise herkesi şoke etti. Rahime Fatma Köse’nin eski eşinin söylediklerinin ardından stüdyo buz kesti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Esra Erol’da canlı yayınına bomba gibi düşen gerçek!

    Esra Erol'da programına başvuran Azize Arık, eşi Mustafa Arık'ın kendisini bir yıldır aldattığını, 6 aydır aldattığı kadın ile birlikte yaşadığını söyledi.

    ESRA EROL'DA STÜDYO BUZ KESTİ I VİDEO İZLE

    21 yaşında kızı, 19 ve 16 yaşında iki oğlu olduğunu dile getiren Azize Hanım, eşinin birlikte olduğu Rahime Fatma Köse'nin intihar ettiğini, sonrasında olayı öğrendiğini söyledi.

    Azize Hanım yaptığı açıklamada eşinin aldattığı kadının kendisini aradığını "Birlikte üçümüzle yaşamak istiyorsan kal yoksa defol git" dediğini söyledi. Eşini sevdiğini ancak ihaneti kaldıramadığını belirten Azize Hanım, Mustafa Arık'ın gündüzleri kendisine aşkım dediğini, geceleri çok alkol aldığını ardından kendisine hakaret ettiğini söyledi.

        Canlı yayına telefonla bağlanan Mustafa Arık da eşinin kendisini aldattığını bu yüzden kalp krizi geçirdiğini dile getirdi.

        TACİZ İDDİASI
        Azize Hanım'ın yeğeni canlı yayına bağlanırken, yaptığı açıklamada çocukluğundan beri Azize Hanım ve Mustafa Bey ile yaşadığını söyledi. Mustafa Bey'in büyümeye başladıktan sonra kendilerine cinsel tacizde bulunmaya başladığını iddia ederken bunun Azize Hanım tarafından da bilindiğini öne sürdü.

        Azize Hanım bunu bilmediğini söylerken, yeğeni kendisine bir şey demediğini onurlu bir insan olduğunu ancak kendisinin bildiğini söyledi. Azize Hanım'ın ablası yaptığı açıklamada konuyu doğrularken, gelinlerini de taciz ettiğini söyledi. Mustafa Bey de taciz iddialarını yalanladı.

            "DÖN DİYE YALVARDI"
            Azize Hanım, bugünkü canlı yayında "Kocam dün 'Eve dön' diye yalvardı" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Mustafa Bey de çocuklarının annesiyle görüşmek istemediğini dile getirerek boşanmak istediğini söyledi.

            Azize Hanım ise "Benim çocuklarım, bu adama sustuğum için bana tepkili. Ben başka eve çıktığım zaman çocuklarım benim yanıma gelecek" dedi.

            FATMA KÖSE'NİN ESKİ EŞİ CANLI YAYINDA!
            Fatma Köse'nin eski eşi de canlı yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "3 yıl önce ayrıldık. Ayrılmamızın sebebi de aldatmak. Bu psikolojik bir rahatsızlık onda. Kaç kez beni aldattı. Zinadan dolayı dava açtım, kabul etmedi. Şiddetsiz geçimsizlikten ayrıldı. Azize Hanım'ın yaşadıkları benimkileriyle aynı. 6 yaşındaki kızım annesini yatakta başka biriyle yakaladı. Çocukların velayeti ben de beni tercih ettiler"
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da canlı yayınına bomba gibi düşen gerçek! Stüdyo buz kesti! “6 yaşındaki kızım annesini başka biriyle yakaladı”
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