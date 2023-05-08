Esra Erol’da canlı yayınına bomba gibi düşen gerçek! Stüdyo buz kesti! “6 yaşındaki kızım annesini başka biriyle yakaladı”

Azize Hanım bunu bilmediğini söylerken, yeğeni kendisine bir şey demediğini onurlu bir insan olduğunu ancak kendisinin bildiğini söyledi. Azize Hanım'ın ablası yaptığı açıklamada konuyu doğrularken, gelinlerini de taciz ettiğini söyledi. Mustafa Bey de taciz iddialarını yalanladı.