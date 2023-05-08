Esra Erol’da canlı yayınına bomba gibi düşen gerçek! Stüdyo buz kesti! “6 yaşındaki kızım annesini başka biriyle yakaladı”

Esra Erol'da programına başvuran Azize Arık, eşi Mustafa Arık'ın kendisini bir yıldır aldattığını, 6 aydır aldattığı kadın ile birlikte yaşadığını söyledi.
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21 yaşında kızı, 19 ve 16 yaşında iki oğlu olduğunu dile getiren Azize Hanım, eşinin birlikte olduğu Rahime Fatma Köse'nin intihar ettiğini, sonrasında olayı öğrendiğini söyledi.
Azize Hanım yaptığı açıklamada eşinin aldattığı kadının kendisini aradığını "Birlikte üçümüzle yaşamak istiyorsan kal yoksa defol git" dediğini söyledi. Eşini sevdiğini ancak ihaneti kaldıramadığını belirten Azize Hanım, Mustafa Arık'ın gündüzleri kendisine aşkım dediğini, geceleri çok alkol aldığını ardından kendisine hakaret ettiğini söyledi.