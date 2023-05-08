Esra Erol’da canlı yayına damga vuran an! “6 yaşındaki kızım annesini başka biriyle yakaladı”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Azize Arık, eşi Mustafa Arık'ın kendisini bir yıldır aldattığını ve 6 aydır yasak aşkı Rahime Fatma Köse ile yaşadığını dile getirerek yardım istedi. 21 yaşında kızı, 19 ve 16 yaşında iki oğlu olduğunu sözlerine ekleyen Azize Hanım, Rahime Fatma Köse’nin evini bastığını, eşinin çalışmasına izin vermediğini ve erzağını getirdiğini söyledi. Mustafa Arık ise bambaşka iddialarda bulundu. Bugünkü canlı yayında yaşananlar ise herkesi şoke etti. Rahime Fatma Köse’nin eski eşinin söylediklerinin ardından stüdyo buz kesti.