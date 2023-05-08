Kuruluş Osman 125. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 125. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Şeyh Edebalı ile Turgut Bey'in Tebriz vazifesi için Osman Bey'le vedalaşması ve İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürerek Malhun Hatun'a tuzak kurması bölüme damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın dünkü bölümünde, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Bursa'dan getirdiği haberler üzerine Osman Bey evlatlarıyla birlikte Bursa Tekfuru'yla yüzleşmek üzere yola çıktı. Osman Bey'i başta küçümseyen Tekfur, Osman Bey'in siyasi zekası karşısında etkilendi.
Osman Bey, Tekfur'a meselenin Gazan Han ile ilgili olduğunu ve Nayman'la işbirliği yapıldığı takdirde büyük İlhanlı Devleti'ni karşısına alacağını ve Gazan Han'ın düşmanlığını kazanacağını söyledi. Tekfur'un sarayında gizlediği ve tetikte bekleyen okçuları fark eden Osman Bey, "Senin görmediğini gören, bilmediğini bilenim.