Kuruluş Osman 125. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!”

Edebalı'nın yaralanması üzerine Osman Bey ise, Nayman'ın adamı Kam'ın cezasını kesti. Aslında Edebalı ile vedalaşmak için orada bulunan Turgut Bey; Edebalı'nın daveti ve Osman Bey'in buyruğu üzerine Tebriz yolunda Edebalı'nın yoldaşı oldu. Turgut Bey, "Görev bana, vatan sana emanet!" diyerek Osman Bey ve Alpleriyle vedalaştı. Öte yandan; İsmihan Sultan ise Malhun Hatun'un Esma Hatun'a hediye ettiği hançerle önce kendisini yaraladı, ardından Esma'yı öldürdü. Böylelikle suçları Malhun Hatun'a yıkarak onu tutuklama kararı çıkardı.