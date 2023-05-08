Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.05.2023 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2023 17:08
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN İZLE – 8 Mayıs 2023 | Devlerin aşkı bitiyor mu?

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün devlerin aşkı milyonları ekran başına kilitleyecek. Muhammed kim? Esma ile bağlantısı ne? Karısı evden attı, ihanet etti! Ertan Bey'in isyanı... Muhammed kim? Esma ile bağlantısı ne? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında...

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE

    Karısı evden attı, ihanet etti! Ertan Bey'in isyanı... Muhammed kim? Esma ile bağlantısı ne? Devlerin aşkı bitiyor?


    Devlerin aşkı bitiyor mu? Muhammed kim? Esma ile bağlantısı ne?
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Erdoğan: Ekonomiyi IMF’ye teslim etmeyeceğiz
    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN İZLE – 8 Mayıs 2023 | Devlerin aşkı bitiyor mu?
        loading
        SON DAKİKA