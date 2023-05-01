Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden?

Yargı dizisinin bu akşamki bölümünde yer yerinden oynuyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. 62. bölüm fragmanına göre Turgut Ali, Ilgaz'ın sırtına iki el ateş ediyor. Ilgaz hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda hayatını kaybediyor. Peki Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ, KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Yargı 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 30 Nisan 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan fenomen dizi Yargı'da ortalık karışıyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Ancak Ilgaz'ın başına ne geldiği henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakterinin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
YARGI 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Turgut Ali'nin yanlış yola sapmasıyla başlayan hikaye, Ilgaz'ın vurulmasıyla daha da gündem oldu.
Rüşvet almasının nedenini açıklayan Turgut Ali, Ilgaz'ın kendisine merhamet edip ikinci bir şans daha vermesini sindiremedi. Ilgaz arkasını dönmesiyle birlikte Turgut Ali, Ilgaz'ın sırtına iki el ateş etti.
Ömer ise olay yerine gelip Turgut Ali'yi adliyeye gönderdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranmasını istedi. Ömer, Ilgaz'ı bir çöp konteynere atmadan önce Ilgaz'ın ağzından ve Ilgaz'ın telefonundan Eren'e mesaj attı. Olay yerine giden Eren, Ilgaz'ı çöp konteynerinde buldu. Sağlık ekiplerine haber veren Eren, Ilgaz'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştı.
Telefona gelen mesaja istinaden Eren, Ceylin'i ofisinde yakaladı ve gözaltına aldı. Ceylin'in elindeki kanlı bıçak ise Gökhan'a aitti.
Ilgaz hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda öldü.