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    • 01.05.2023 10:52
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    • 01.05.2023 10:52
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    Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Yargı Ilgaz öldü mü sorusu, dizinin izleyicileri tarafından internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde nefesler tutuldu. Peki neler oluyor? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

    Yargı dizisinin bu akşamki bölümünde yer yerinden oynuyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. 62. bölüm fragmanına göre Turgut Ali, Ilgaz'ın sırtına iki el ateş ediyor. Ilgaz hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda hayatını kaybediyor. Peki Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ, KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Yargı 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 30 Nisan 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan fenomen dizi Yargı'da ortalık karışıyor. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Ancak Ilgaz'ın başına ne geldiği henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakterinin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

    YARGI 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Turgut Ali'nin yanlış yola sapmasıyla başlayan hikaye, Ilgaz'ın vurulmasıyla daha da gündem oldu.

    Rüşvet almasının nedenini açıklayan Turgut Ali, Ilgaz'ın kendisine merhamet edip ikinci bir şans daha vermesini sindiremedi. Ilgaz arkasını dönmesiyle birlikte Turgut Ali, Ilgaz'ın sırtına iki el ateş etti.

    Ömer ise olay yerine gelip Turgut Ali'yi adliyeye gönderdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranmasını istedi. Ömer, Ilgaz'ı bir çöp konteynere atmadan önce Ilgaz'ın ağzından ve Ilgaz'ın telefonundan Eren'e mesaj attı. Olay yerine giden Eren, Ilgaz'ı çöp konteynerinde buldu. Sağlık ekiplerine haber veren Eren, Ilgaz'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştı.

    Telefona gelen mesaja istinaden Eren, Ceylin'i ofisinde yakaladı ve gözaltına aldı. Ceylin'in elindeki kanlı bıçak ise Gökhan'a aitti.

    Ilgaz hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda öldü.

        ILGAZ ÖLMÜŞ OLAMAZ...

        Ceylin sorgu odasında kötü haberi alır almaz kendinden geçti. "Hayır Ilgaz ölmüş olamaz" diyerek göz yaşlarına boğulan Ceylin'i kimse teselli edemiyor.

        Yargı 62. bölüm Kanal D'de.

        YARGI 61. BÖLÜM ÖZET

        Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz'ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.

        Yekta'nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali'nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta'nın cephe değiştirmesi Ömer'in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer'in bir çıkış yolu daha vardır...

        Gençlerin Eyüp'ten, Ömer'e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?

        Ceylin'e ve ailesine kavuşan Ilgaz'ı, adliye içerisinde de bir savaş beklemektedir. Şimdi geriye en büyük cevapsız soru kalmıştır: Ömer'in arkasındaki güç veya güçler kimdir? Ilgaz canı pahasına bu sorunun peşine düşecek ve bulduğu cevap karşısında hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır.

        KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

        Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 tarihinde tanınmış bir ailenin oğlu olarak İzmir'de doğmuştur. Ortaokulu Özel Türk Koleji'rikan Koleji'nden mezun olarak lise diploması aldı. Daha sonra 2000 senesinde İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine eğitim aldı. Sinemaya başlayınca üniversite eğitimini yarım kaldı. Ancak 2007 senesinde mezun olabildi.

            Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş.
            Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.

            2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı.

            KAAN URGANCIOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

            2021 - Yargı (Ilgaz)

            2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)
            2015 - Uzaklarda Arama (sinema)
            2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)
            2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)
            2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )
            2012 - Leyla ile Mecnun
            2012 - Düşman Kardeşler (dizi)
            2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )
            2011 - Bir Ömür Yetmez
            2010 - Peşpeşe (sinema)
            2010 - Düriye'nin Güğümleri
            2009 - Büşra (sinema)
            2009 - Ayrılık

            2008 - Limon Ağacı 2007 - Tutsak
            2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)
            2006 - İlk Aşk (sinema)
            2006 - Gülpare
            2006 - Azap Yolu
            2006 - Ah Polis Olsam
            2005 - Yeniden Çalıkuşu

            2005 - Sessiz Gece
            2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
            2005 - Körfez Ateşi
            2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)
            2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )
            2003 - Kampüsistan
            2002 - Karaoğlan
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            Haberler Televizyon Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden?
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