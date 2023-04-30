Kardeşlerim 88. bölümüyle nefes kesti! Tolga, Süsen'in kardeşini ittiğini videoyu gördü!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.
88. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aybike, son anda hayata dönüşü ile herkesi sevince boğdu. Kafeyi devreden Orhan ve Şengül önlerine bakmaya çalışırlar. Şengül Ayla'ya baskı yapar ve Elif'i okula burslu yazdırtır.
Üstelik evde yardımcılık yapma koşulu ile onlarla yaşamalarına da izin verir. Ancak konuşulanları Aybike duyar, Şengül Elif ile Berk'in kardeş olduğunu açıklamak zorunda kalır.