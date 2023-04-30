Vav TV İzle
Haberler Magazin 12 yılı devirmişler! Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

12 yılı devirmişler! Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Turgut Ali'yi canlandıran Yurdaer Okur hakkındaki bir gerçekle sevenlerini şoke etti. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun 12 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar inanamadı. Bakın Yurdaer Okur'un Yabancı Damat dizisinde de rol alan kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
30.04.2023 16:53 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:53
12 yılı devirmişler! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Yargı dizisinde Turgut Ali'yi canlandıran Yurdaer Okur, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hakkındaki bir gerçek sevenlerini şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
12 yılı devirmişler! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Performansıyla dikkat çeken oyuncunun 12 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar inanamadı.

12 yılı devirmişler! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Okur çifti için "İlk kez duydum, çok şaşırdım", "Evli olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

12 yılı devirmişler! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

İşte başta Yurdaer Okur olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

12 yılı devirmişler! Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

EBRU ÖZKAN

SON DAKİKA