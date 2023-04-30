12 yılı devirmişler! Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Turgut Ali'yi canlandıran Yurdaer Okur hakkındaki bir gerçekle sevenlerini şoke etti. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun 12 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar inanamadı. Bakın Yurdaer Okur'un Yabancı Damat dizisinde de rol alan kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
30.04.2023 16:53 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:53
Yargı dizisinde Turgut Ali'yi canlandıran Yurdaer Okur, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hakkındaki bir gerçek sevenlerini şaşkına çevirdi.