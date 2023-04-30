Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat memleketiyle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu! Bakın 61 yaşındaki Uğur Polat aslen nereliymiş...

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizide Yekta Tilman karakteri ile dikkat çeken oyuncu Uğur Polat özel hayatıyla gündeme geldi. Peki Uğur Polat kimdir, hangi yapımlarda rol aldı? Uğur Polat nereli?