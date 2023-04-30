Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat memleketiyle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu! Bakın 61 yaşındaki Uğur Polat aslen nereliymiş...
Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizi Yargı'da Yekta Tilman karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 61 yaşındaki oyuncu Yeditepe İstanbul, Sultan Makamı, Seher Vakti, Aşk Yakar gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Uğur Polat aslen nereliymiş...
30.04.2023 17:04 - Son Güncelleme: 30.04.2023 17:04
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizide Yekta Tilman karakteri ile dikkat çeken oyuncu Uğur Polat özel hayatıyla gündeme geldi. Peki Uğur Polat kimdir, hangi yapımlarda rol aldı? Uğur Polat nereli?
UĞUR POLAT KİMDİR?
Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat, 1 Ocak 1961 tarihinde doğdu. 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.