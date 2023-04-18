BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE ÖLDÜ MÜ? Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

Ben Bu Cihana Sığmazan Firuze öldü mü?, Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden soruları gündemde dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılır oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her hafta sevilerek izleniyor. 27. bölüm fragmanı izleyiciyi dumura uğrattı. Peki yeni bölümde neler olacak?