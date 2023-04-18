BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE ÖLDÜ MÜ? Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

Ben Bu Cihana Sığmazan Firuze öldü mü?, Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden soruları gündemde dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılır oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her hafta sevilerek izleniyor. 27. bölüm fragmanı izleyiciyi dumura uğrattı. Peki yeni bölümde neler olacak?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE ÖLDÜ MÜ?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 27. bölüm fragmanında Firuze kurşunların hedefi oluyor. Ancak Firuze'nin ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil, 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk sinemasında ve tiyatrosunda rol alan ünlü oyuncu Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadıktan sonra Kurt Kanununu ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra Seksenler dizisi ve Suskunlar dizisinde görülen ünlü oyuncu Kızıl Elma, Ne Münasebet ve Çember dizilerinde en sevilen karakterleri canlandırmıştır.
Çember dizisinde tanıştığı Anıl Akil ile 2006 yılında evlenerek ikiz kız çocukları dünyaya getirmiştir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden ikizlerinin komik video ve görüntülerini paylaşan Pelin ve Anıl Akil çifti örnek aile olarak gösterilecek mutlu bir hayat yaşar.
Hayat arkadaşı Anıl Akil ile takipçilerine eğlenceli anılarımı paylaşmaktan hiç çekinmezler. Kariyerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bittin Sen, Keşif, Çember, Damat Takımı, Deli Așk, Aile İşi, Ne Münasebet, Saklı, Aşktan Kaçılmaz, Kızılelma, İnadına Yaşamak, Su ve Ateş, Ana (Kısa film), Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler, Kurt Kanunu, Arka Sıradakiler yapımlarında rol almıştır.