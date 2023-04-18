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    • 18.04.2023 17:50
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    • 18.04.2023 17:51
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ? Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümüne Burak Çelik'li sahneler damga vurdu. 27. bölümünü izleyen diziseverler internet aram motorlarında ''Bu Cihana Sığmazam Ateş öldü mü? Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Burak Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? Burak Çelik hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ?

    Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan aksiyon ve dram türündeki dizi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer alıyor. 27. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizinin yeni bölümü herkesi şoke etti. Peki Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden? Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş öldü mü?

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 27. bölümünde Ateş'in vurulduğu sahneler izleyiciyi dumura uğrattı. Ancak Ateş'in ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Yeni bölümde Burak Çelik'in canlandırdığı Ateş karakterinin durumu belli olacak.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ TÜRK KİMDİR?

    Jean luc (Ateş Türk); Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam 'da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam'daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul'da. 30'lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.

        BURAK ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

        Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Ordulu, annesi ise göçmen olan oyuncu, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi seçildi. Yarışmada "En İyi Erkek Model" oldu.

        Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizinde Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini oynadı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini sergiledi. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Oyuncu 2013-15 yılları arasında Ayşenur Özlan ile evliydi. Oyuncu 1,91 boyundadır.
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        Haberler Televizyon BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ? Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?
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