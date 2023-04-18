BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ? Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan aksiyon ve dram türündeki dizi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer alıyor. 27. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizinin yeni bölümü herkesi şoke etti. Peki Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden? Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş öldü mü?