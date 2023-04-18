BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ? Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden?

Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan aksiyon ve dram türündeki dizi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer alıyor. 27. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizinin yeni bölümü herkesi şoke etti. Peki Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden? Ben Bu Cihana Sığmazam Ateş öldü mü?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ ÖLDÜ MÜ?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 27. bölümünde Ateş'in vurulduğu sahneler izleyiciyi dumura uğrattı. Ancak Ateş'in ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Yeni bölümde Burak Çelik'in canlandırdığı Ateş karakterinin durumu belli olacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATEŞ TÜRK KİMDİR?
Jean luc (Ateş Türk); Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam 'da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam'daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul'da. 30'lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.