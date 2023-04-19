Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin”

Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar.