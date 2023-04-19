Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin" sözleri ve Tatavlalı'nın vurulduğu sahne damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.
Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar.
Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.