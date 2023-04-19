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    • 19.04.2023 08:49
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    • 19.04.2023 08:49
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin”

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada da büyük ses getiren fragmanın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin" sözleri ve Tatavlalı'nın vurulduğu sahne damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

    Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar.

    Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

        Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

        Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır.

        Bu itiraf üzerine bugüne kadar her şeyi sineye çeken Leyla, ailesini derinden etkileyecek bir karar almanın eşiğine gelir.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin”
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