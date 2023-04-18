Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fırat'ın "Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?" sorusunun damga vurduğu fragman, heyecanı doruklara çıkardı.
30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fırat'ın yanlış anlaması, Elif'in her şeyi sorgulamasına neden olur. Fırat'ın hamile olduğunu ve bir çocukları olacağı haberi ile nasıl mutlu olduğunu görünce düşünmek için Güneş'i de alarak Nişantaşı'ndaki eve gider.
Dila bu durumu Sude'ye söyler. Sude'de aldırdığı bebeğin ultrason görüntüsü ile eve gelir ve Fırat'a verir. Bu durum işleri daha da karıştırır.
Ümran Elif'ten kurtulacağı için mutludur. Dila ise Elif gibi davranmaya devam eder. Sinan'ı Elif'in evinde ağırlar onun kıyafetlerini giyer. Eve geldiğinde bir takım değişiklikleri fark eden Elif bunlara bir anlam veremez.