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    • 18.04.2023 18:58
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    • 18.04.2023 18:58
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    Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?”

    Başrollerinde Esra Dermancıoğlu, Berk Oktay ve Seray Kaya’nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölüm fragmanına Fırat’ın “Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?” sorusu damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fırat'ın "Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?" sorusunun damga vurduğu fragman, heyecanı doruklara çıkardı.

    30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fırat'ın yanlış anlaması, Elif'in her şeyi sorgulamasına neden olur. Fırat'ın hamile olduğunu ve bir çocukları olacağı haberi ile nasıl mutlu olduğunu görünce düşünmek için Güneş'i de alarak Nişantaşı'ndaki eve gider.

    Dila bu durumu Sude'ye söyler. Sude'de aldırdığı bebeğin ultrason görüntüsü ile eve gelir ve Fırat'a verir. Bu durum işleri daha da karıştırır.

    Ümran Elif'ten kurtulacağı için mutludur. Dila ise Elif gibi davranmaya devam eder. Sinan'ı Elif'in evinde ağırlar onun kıyafetlerini giyer. Eve geldiğinde bir takım değişiklikleri fark eden Elif bunlara bir anlam veremez.

        Fırat ise Elif'in kendisinden uzaklaşmasına engel olmaya ve her fırsatta ona olan sevgisini göstermeye çalışır.

        Elif boşanma davası açmak için avukata gider. Fakat Fırat'a biri kapının altından Cemil'in yazdığı vesayeti atar. Cemil'in babası olmadığını öğrenen Fırat, soluğu evde alır. Ve Ümran'a mektubu vererek gerçeği sorar?

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?”
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