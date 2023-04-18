Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı: “Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fırat'ın "Babamı zehirlediğin çiçek bu mu?" sorusunun damga vurduğu fragman, heyecanı doruklara çıkardı.

30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat'ın yanlış anlaması, Elif'in her şeyi sorgulamasına neden olur. Fırat'ın hamile olduğunu ve bir çocukları olacağı haberi ile nasıl mutlu olduğunu görünce düşünmek için Güneş'i de alarak Nişantaşı'ndaki eve gider.