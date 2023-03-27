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    • Televizyon
    • 31.03.2023 19:02
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    • 31.03.2023 19:02
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV İZLE - 31 Mart 2023 | Fatma, oğlu Emre'ye kavuştu... Mucizeler bitmedi!

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... Karısı, gece yarısı ortadan kayboldu! Hakan'ın büyük şüphesi! Karısı, altınları ve cep telefonunu aldı evden kaçtı! Eşe ile tanıştı, dünya evine girdi. Mutluluğu kısa süren Mahmut'un feryadı! Fatma'nın dünyaya gelen bebeğiyle ilgili son dakika gelişmesi! Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

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    Fatma'nın dünyaya gelen bebeğiyle ilgili son dakika gelişmesi!

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        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE - ATV İZLE - 31 Mart 2023 | Fatma, oğlu Emre'ye kavuştu... Mucizeler bitmedi!
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