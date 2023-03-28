Görkem Arslan Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldı mı, neden? Alparslan Büyük Selçuklu Kutalmış Bey öldü mü, tarihte nasıl öldü?

KUTALMIŞ BEY KİMDİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Kutalmış hakkında şu bilgiler yer almaktadır:

"Kutlu, mübarek, uğurlu" anlamında bir isim olan Kutalmış kaynaklardaki yazılışına göre "Kutulmuş, Kutlamış" gibi şekillerde de okunabilmektedir. Gazneli Mahmud, hile ile yakaladığı Arslan Yabgu'yu oğlu Kutalmış ve bazı arkadaşlarıyla birlikte Hindistan'daki Kālincâr Kalesi'ne hapsetti. Kutalmış bir fırsatını bulup kaleden kaçarak Buhara'ya döndü ve emrindeki Oğuzlar'la birlikte babasını kurtarmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı ve onun yedi yıl sonra zindanda ölümü üzerine amcazadeleri Tuğrul ve Çağrı beylerle iş birliği yaptı.

Dandanakan zaferinden (431/1040) sonra toplanan kurultayda Cürcân ve Damgan'ın fethiyle görevlendirilen Kutalmış, Tuğrul Bey'in Irak'ı idaresi altına almasının ardından Azerbaycan ve İrmîniye'nin fethine memur edildi. Kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi; Bizanslılar'ın 437 (1045-46) yılında Arrân'daki Debîl şehrine yaptıkları saldırıyı da püskürttü. Ertesi yıl Şeddâdoğulları'na ait Gence şehrini kuşattı, fakat alamadı.