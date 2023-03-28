Görkem Arslan Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldı mı, neden? Alparslan Büyük Selçuklu Kutalmış Bey öldü mü, tarihte nasıl öldü?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 49. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin takipçileri fragmanı izler izlemez araştırmalara koyuldu. Fragmanda Alparslan'ın 'Biat edecek misin?' diye sorması ve Kutalmış Bey'in 'Asla' diye yanıt vermesi damga vurdu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Kutalmış Bey öldü mü, tarihte nasıl öldü? Görkem Arslan Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldı mı, neden?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KUTALMIŞ BEY ÖLDÜ MÜ, GÖRKEM ARSLAN DİZİDEN AYRILDI MI?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 49. bölümünde Alparslan ''Biat edecek misin?'' diye soruyor, Kutalmış Bey ise ''Asla'' diye yanıtlıyor.
Bunun üzerine Alparslan '' O vakit üç gece say Kutalmış Bey. Üçüncü gecenin sabahında karşında olacağım.'' diyor. Dizide Kutalmış Bey karakterini canlandıran Görkem Arslan'ın akıbeti son bölümde belli olacak.
KUTALMIŞ BEY KİMDİR?
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Kutalmış hakkında şu bilgiler yer almaktadır:
"Kutlu, mübarek, uğurlu" anlamında bir isim olan Kutalmış kaynaklardaki yazılışına göre "Kutulmuş, Kutlamış" gibi şekillerde de okunabilmektedir. Gazneli Mahmud, hile ile yakaladığı Arslan Yabgu'yu oğlu Kutalmış ve bazı arkadaşlarıyla birlikte Hindistan'daki Kālincâr Kalesi'ne hapsetti. Kutalmış bir fırsatını bulup kaleden kaçarak Buhara'ya döndü ve emrindeki Oğuzlar'la birlikte babasını kurtarmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı ve onun yedi yıl sonra zindanda ölümü üzerine amcazadeleri Tuğrul ve Çağrı beylerle iş birliği yaptı.
Dandanakan zaferinden (431/1040) sonra toplanan kurultayda Cürcân ve Damgan'ın fethiyle görevlendirilen Kutalmış, Tuğrul Bey'in Irak'ı idaresi altına almasının ardından Azerbaycan ve İrmîniye'nin fethine memur edildi. Kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi; Bizanslılar'ın 437 (1045-46) yılında Arrân'daki Debîl şehrine yaptıkları saldırıyı da püskürttü. Ertesi yıl Şeddâdoğulları'na ait Gence şehrini kuşattı, fakat alamadı.