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    • Televizyon
    • 04.02.2023 10:50
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    • 04.02.2023 10:50
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    3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı! YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE!

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını Cuma akşamları yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi bu akşam 20. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte diziyi kaçırmadan canlı izleyebileceğiniz linkler! YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE! 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça izle!

    takvim.com.tr
    YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE!

    Yalı Çapkını bu akşam 20. bölümüyle yayınlanacak. Son bölümde Seyran ve Ferit'in arası Pelin nedeniyle iyice açılmıştı. Pelin'in yalıya gelmesini kaldıramayan Seyran evi terk etti. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE! 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı! Yalı Çapkını son bölüm izleme ekranı!

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NASIL İZLENİR?

    Yalı Çapkını 20. bölümü (3 Şubat 2023) saat 20:00'da Star TV'de yayınlandı. Aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü izleyebilirsiniz.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum

    Youtube'den son bölümleri izlemek isteyenler için:

    https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

    Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yalı Çapkını 19. bölüme; Pelin'i yalıya gelmesi Seyran'ı üzerken Kazım ve Ferit'in Serter'in dayısının adamlarıyla kavga etmesi damga vurdu.
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        Haberler Televizyon 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı! YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE!
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