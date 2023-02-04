3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı! YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE!

Yalı Çapkını bu akşam 20. bölümüyle yayınlanacak. Son bölümde Seyran ve Ferit'in arası Pelin nedeniyle iyice açılmıştı. Pelin'in yalıya gelmesini kaldıramayan Seyran evi terk etti. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE! 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı! Yalı Çapkını son bölüm izleme ekranı!
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NASIL İZLENİR?
Yalı Çapkını 20. bölümü (3 Şubat 2023) saat 20:00'da Star TV'de yayınlandı. Aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum
Youtube'den son bölümleri izlemek isteyenler için:
https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.
Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.