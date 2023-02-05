3 Şubat Ateş Kuşları yeni bölüm izle kesintisiz HD tek parça! ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM İZLE ATV!

ZIPKIN VE MERCAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK SINAVI

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.