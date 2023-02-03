Seyran İN Pelin OUT! Finali apar topar değiştirildi! Yalı Çapkını 20. bölüm 2. FRAGMANI İZLE! O sahnelerden sonra...

Yalı Çapkını'nda yer yerinden oynadı. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin finalinin apar topar değiştirildiği iddia edilirken 20. bölüm 2. fragmanı da geldi. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nda her şey artık bambaşka olacak. Pelin karakterinin son bölümlerde öne çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken 20. bölüm 2. fragmanında Seyran'ın Pelin'e ''metres'' diyerek saçına yapışması ve evden kovması herkesi şoke etti. İşte detaylar...