Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle canlı full HD kesintisiz tek parça! KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM İZLE SHOW TV!

Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir. Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir.

Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşacaktır. Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.