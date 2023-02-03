YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE! 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.