Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını Cuma akşamları yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi bu akşam 20. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte diziyi kaçırmadan canlı izleyebileceğiniz linkler! YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM İZLE STAR TV - YOUTUBE! 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz HD full tek parça canlı!
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NASIL İZLENİR?
Yalı Çapkını 20. bölümü bu akşam (3 Şubat 2023) saat 20:00'da Star TV'de yayınlanacak. Aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak yeni bölümü canlı izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Youtube'den son bölümleri izlemek isteyenler için:
https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.
Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.