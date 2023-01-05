Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışı!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrollerinde Devrim Özkan ve Ertan Saban yer alıyor. Sevilen dizinin yeni bölüm tarihi ve saati merak konusu oldu. 5 Ocak 2023 tarihli Show TV yayın akışında yer almayan dizi hakkında 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU NEDEN YOK?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışına göre bugün saat 20:00'da Eltilerin Savaşı adlı yerli film yayınlanacak.
Bu hafta bir çok dizi yılbaşı tatili nedeniyle ara verdi. Bu diziler arasında Gelsin Hayat Bildiği Gibi de yer alıyor.
5 OCAK 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI!
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Aile Şerefi