Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışı!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU NEDEN YOK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışına göre bugün saat 20:00'da Eltilerin Savaşı adlı yerli film yayınlanacak.

Bu hafta bir çok dizi yılbaşı tatili nedeniyle ara verdi. Bu diziler arasında Gelsin Hayat Bildiği Gibi de yer alıyor.