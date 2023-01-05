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    • Televizyon
    • 05.01.2023 16:32
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    • 05.01.2023 16:35
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışı!

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin takipçilerine kötü haber geldi. Perşembe akşamları yayınlanan dizi bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışı ve diğer merak edilenler!

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU NEDEN YOK?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrollerinde Devrim Özkan ve Ertan Saban yer alıyor. Sevilen dizinin yeni bölüm tarihi ve saati merak konusu oldu. 5 Ocak 2023 tarihli Show TV yayın akışında yer almayan dizi hakkında 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU NEDEN YOK?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışına göre bugün saat 20:00'da Eltilerin Savaşı adlı yerli film yayınlanacak.

    Bu hafta bir çok dizi yılbaşı tatili nedeniyle ara verdi. Bu diziler arasında Gelsin Hayat Bildiği Gibi de yer alıyor.

    5 OCAK 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI!

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Eltilerin Savaşı
    22:30 Aile Şerefi

        GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dizinin 25. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

        GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

        Ertan Saban,
        Özge Özberk
        Devrim Özkan,
        Nilsu Berfin Aktaş,
        Mustafa Açılan,
        Özgü Delikanlı,

        Onur Özer,Deniz Sarıkaş,
        Sanem Babi,
        Yeşim Çelebi,

        Rojbin Erden,
        Ali Berge,
        Melisa Bostancıoğlu,
        Furkan Murat Uğur,
        Murat Göçmez
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        Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Ocak 2023 Show TV yayın akışı!
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