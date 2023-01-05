Yalı Çapkını Ferit Seyran’ı yine aldattı! İfakat ve Orhan’ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada...

ORHAN'IN ESKİ AŞKI

Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek. Dizideki tansiyonu artıracak olan Defne'nin (Mine Tugay) projeye ne kadar devam edeceği henüz belli değil.