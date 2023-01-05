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    • 05.01.2023 16:15
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    • 05.01.2023 16:33
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    ALDATMAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 5 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Aldatmak her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Ancak 5 Ocak 2023 tarihli ATV yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Aldatmak bu akşam yok mu, neden yok? İşte 5 Ocak 2023 ATV yayın akışı!

    ALDATMAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Aldatmak dizisinin yeni bölümü merakla ve heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal ve Asena Girisken'in yer aldığı dizi her hafta reyting rekorları kırıyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle ilgi ile izlenen fenomen dizi hakkında kötü haber geldi. İşte detaylar...

    ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

    5 Ocak 2023 ATV yayın akışında Aldatmak dizisi yer almıyor. Yerine saat 20:00'da Tomb Raider adlı yabancı dizi yayınlanacak. Aldatmak dizisinin yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.

    5 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI!

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Tomb Raider
    22:15 Bağlılık Aslı

        ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aldatmak yeni bölüm tarihi ve saati henüz belli değil. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        ALDATMAK 15. BÖLÜM ÖZETİ

        Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur. Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.

        Behram'ın kendisine olan ilgisine karşı ne hissedeceğini bilemeyen Oylum için bir yangın da Tolga cephesinde başlar. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir.

        Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

        Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır.

        Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

        Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

            Aldatmak'ın 15. bölümünde Güzide ve çocukları birbirlerine daha çok kenetlenirken, hepsi özel hayatlarında yaşadıkları ikilemlerle meşguldür.

            Çocukları kalplerinin sesini sorgularken, Güzide de sığındığı liman Sezai'nin ona anlatmadığı şeylerin sıkıntısındadır. "Aldatmak" yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de
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            Haberler Televizyon ALDATMAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 5 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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