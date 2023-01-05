ALDATMAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 5 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Behram'ın kendisine olan ilgisine karşı ne hissedeceğini bilemeyen Oylum için bir yangın da Tolga cephesinde başlar. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir.

Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır.