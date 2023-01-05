ALDATMAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 5 Ocak 2023 ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Aldatmak dizisinin yeni bölümü merakla ve heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal ve Asena Girisken'in yer aldığı dizi her hafta reyting rekorları kırıyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle ilgi ile izlenen fenomen dizi hakkında kötü haber geldi. İşte detaylar...
5 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI!
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:15 Bağlılık Aslı