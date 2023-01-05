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    • Televizyon
    • 05.01.2023 18:13
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    • 05.01.2023 18:13
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    Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? KANAL D yayın akışı! 5 Ocak 2023 Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?

    Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 5 Ocak 2023 Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız bugün neden yok? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız bugün var mı, neden yok?

    Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. 5 Ocak Perşembe 2023 yılbaşı haftası nedeniyle Camdaki Kız yeni bölümü olmayacak, dizi ara verdi.

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

    Camdaki Kız dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekranlara geliyor. Dizi bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak.

        CAMDAKİ KIZ KONUSU

        Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmaktadır. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi, Kanal D'de yer alacak. Dizi, kitapta da olduğu gibi gerçek bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak ve milyonları bu romantik hikayeyle büyüleyecek! Camda Kız dizisinin başrolünü ise kitaptaki ana karakter olan Nalan karakterinde Burcu Biricik üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? KANAL D yayın akışı! 5 Ocak 2023 Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?
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