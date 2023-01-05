Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? KANAL D yayın akışı! 5 Ocak 2023 Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmaktadır. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi, Kanal D'de yer alacak. Dizi, kitapta da olduğu gibi gerçek bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak ve milyonları bu romantik hikayeyle büyüleyecek! Camda Kız dizisinin başrolünü ise kitaptaki ana karakter olan Nalan karakterinde Burcu Biricik üstleniyor.