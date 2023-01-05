Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? KANAL D yayın akışı! 5 Ocak 2023 Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. 5 Ocak Perşembe 2023 yılbaşı haftası nedeniyle Camdaki Kız yeni bölümü olmayacak, dizi ara verdi.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?
Camdaki Kız dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekranlara geliyor. Dizi bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak.