Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı nefes kesti: "Benim evladımı alamazsın amma evladım senden çok şey alacak!"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Benim evladımı alamazsın amma evladım senden çok şey alacak!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 111. Bölümünde İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı tutsak etti, Edebalı üzerinden Bala Hatun'a kurduğu tuzakla her ikisini birden Marmaracık Hisarı'ndaki zindana hapsetti.
Kuruluş Osman'ın 111. Bölümünde; Osman Bey, Malhun Hatun'dan Bala Hatun'un Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için İsmihan Sultan'a teslim olduğunu öğrendi.
Bala Hatun'un Marmaracık'ta tutsak olduğunu öğrenen Osman Bey, harekete geçerek Alpleriyle birlikte tünel kazarak zindana ulaştı. Zindanda Osman Bey'i; Bala Hatun'un boynuna hançerini dayayan İsmihan Sultan ve Şeyh Edebalı'nın boynuna hançerini dayayan Olof karşıladı.