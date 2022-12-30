Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin yapımcısı İlker İnanoğlu'nun babasının rahatsızlığı sebebiyle diziye 45 günlük ara verildi. İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ancak yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Konu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.