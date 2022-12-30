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    • Televizyon
    • 30.12.2022 15:45
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    • 30.12.2022 15:45
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    Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? Kanal D yayın akışı

    Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisi bir süredir yayınlanmıyor. PekiArka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? İşte Kanal D yayın akışı...

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bir süredir yayınlanmıyr. 638. bölümünden sonra ekranlara ara veren dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? İşte bugünkü Kanal D yayın akışı...

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Arka Sokaklar bu akşamki Kanal D yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 20:00'da Jurassic World (Yabancı Sinema) yayınlanacak. İşte 30 Aralık Kanal D yayın akışı;

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hayat Şarkısı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)

    22:30 Jurassic World

    01:00 O Kız

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dizinin yapımcısı İlker İnanoğlu'nun babasının rahatsızlığı sebebiyle diziye 45 günlük ara verildi. İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Ancak yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Konu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? Kanal D yayın akışı
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