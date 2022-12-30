Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bir süredir yayınlanmıyr. 638. bölümünden sonra ekranlara ara veren dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölümü ne zaman başlayacak? 30 Aralık 2022 Arka Sokaklar neden yok? İşte bugünkü Kanal D yayın akışı...
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar bu akşamki Kanal D yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 20:00'da Jurassic World (Yabancı Sinema) yayınlanacak. İşte 30 Aralık Kanal D yayın akışı;
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)
22:30 Jurassic World
01:00 O Kız