31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları!

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel gecesiyle 31 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da ekranlarda olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak? Hülya Avşar, Oktay Kaynarca, Sefo kimdir, kaç yaşında, nereli?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI!
SEFO, JOKER HAKKINI İREM DERİCİ İLE KULLANDI HERKES KAHKAHAYA BOĞULDU
Birbirinden keyifli anların yaşandığı yarışmada rapçi Sefo joker hakkı için İrem Derici'yi arattı.
Rapçi, bir soruda takılınca telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullanınca olanlar oldu. Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, telefonu çalınca şoke oldu.