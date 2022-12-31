31 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları!

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel gecesiyle 31 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da ekranlarda olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında kimler konuk olacak? Hülya Avşar, Oktay Kaynarca, Sefo kimdir, kaç yaşında, nereli?



