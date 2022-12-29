Gamze Özçelik ile eski eşi Uğur Pektaş'ın son hallerine bakın! Arka Sokaklar'da tanışıp 3 yıl evli kalmışlardı görenler: "İkinizi yan yana..."
Gamze Özçelik ile eski eşi Uğur Pektaş'ın son hallerine bakın! 3 yıl evli kalmışlardı, eski eşleri sosyal medyada görenler, "İkinizi yan yana çok özledik" yorumları yapıyor. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan Pektaş adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Şimdilerde Umuda Koşanlar Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan ve yardıma ihtiyacı olan canlara umut olan Gamze Özçelik Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Ardından eski eşi Uğur Pektaş da sosyal medyada gündem oldu.
29.12.2022 09:34 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:42
"İKİNİZİ YAN YANA ÇOK ÖZLEDİK"
Gamze Özçelik ile eski eşi Uğur Pektaş'ın son hallerine bakın! Arka Sokaklar'da tanışıp 3 yıl evli kalmışlardı, eski eşleri sosyal medyada görenler, "İkinizi yan yana çok özledik" yorumları yapıyor.
2008 - 2011 yılları arasında evli olan ve Murathan Pektaş adında bir evlatları olan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş sosyal medya gündeminde.
Güzelliğiyle kısa sürede gündem olan Gamze Özçelik'in ardından eski eşi Uğur Pektaş da sosyal medya gündeminde yerini aldı.