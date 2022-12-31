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    • Televizyon
    • 31.12.2022 17:31
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    • 31.12.2022 17:31
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    İBO SHOW 2023 YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE 📺 || 31 Aralık 2022 İbo Show Yılbaşı Özel FULL HD, TEK PARÇA YOTUBE canlı yayın linki...

    İbo Show programı bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Bu nedenl canlı izlemek isteyen birçok vatandaş arama motorlarına yöneldi. İşte İbo Show 2023 yılbaşı özel programı..

    takvim.com.tr
    İBO SHOW 2023 YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE

    31 Aralık akşamı tüm Türkiye'de kutlamalar yapılacak. Yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen kişiler ise televizyonlarda yer alan programların konuk listesini araştırmaya başladı. Saat 20.00'da başlayacak.

    İBO SHOW 2023 YILBAŞI ÖZEL CANLI YAYIN

    İbo Show canlı yayınını Star TV internet adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

    2023 İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

    İbo Show yılbaşı özel bölümü konukları arasında Özgür Alter, Latif Doğan, Didem yer alırken diğer isimler şu şekilde:

    MAHMUT TUNCER

    İREM DERİCİ

        CENGİZ KURTOĞLU

        SİNAN AKÇIL

        SERDAR ORTAÇ

        DİLAN ÇITAK
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            Haberler Televizyon İBO SHOW 2023 YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE 📺 || 31 Aralık 2022 İbo Show Yılbaşı Özel FULL HD, TEK PARÇA YOTUBE canlı yayın linki...
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