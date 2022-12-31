İBO SHOW 2023 YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE 📺 || 31 Aralık 2022 İbo Show Yılbaşı Özel FULL HD, TEK PARÇA YOTUBE canlı yayın linki...

31 Aralık akşamı tüm Türkiye'de kutlamalar yapılacak. Yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen kişiler ise televizyonlarda yer alan programların konuk listesini araştırmaya başladı. Saat 20.00'da başlayacak.
İBO SHOW 2023 YILBAŞI ÖZEL CANLI YAYIN
İbo Show canlı yayınını Star TV internet adresi üzerinden takip edebilirsiniz.
2023 İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?
İbo Show yılbaşı özel bölümü konukları arasında Özgür Alter, Latif Doğan, Didem yer alırken diğer isimler şu şekilde:
MAHMUT TUNCER
İREM DERİCİ