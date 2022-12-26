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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 26.12.2022 16:27
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    • 26.12.2022 16:30
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI YAYIN İZLE - 26 ARALIK 2022 | "Kızım, eşi Tanju'nun arkadaşı Volkan ile kaçtı"

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... "4 çocuğumun annesi, eski sevgilisine kaçtı" diyen İsmail Bey’in isyanı! "Kızım, eşi Tanju'nun arkadaşı Volkan ile kaçtı" diyen Akgül Teyze'nin feryadı. Kızına isyan etti, kızının sevgilisine meydan okudu. Zeynep ve Kudret geliyor! İrem ve babasının hedefindeki Selçuk, dolandırıcılık iddialarına ne cevap verecek? Erdi, 'boşanmak istiyorum' dedi. Milyonların önünde söz verdi. Ayfer stüdyoya geliyor. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "4 çocuğumun annesi, eski sevgilisine kaçtı" diyen İsmail Bey'in isyanı!

    "Kızım, eşi Tanju'nun arkadaşı Volkan ile kaçtı" diyen Akgül Teyze'nin feryadı.

        Kızına isyan etti, kızının sevgilisine meydan okudu. Zeynep ve Kudret geliyor!

        İrem ve babasının hedefindeki Selçuk, dolandırıcılık iddialarına ne cevap verecek?

        Erdi, 'boşanmak istiyorum' dedi. Milyonların önünde söz verdi. Ayfer stüdyoya geliyor.
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI YAYIN İZLE - 26 ARALIK 2022 | "Kızım, eşi Tanju'nun arkadaşı Volkan ile kaçtı"
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