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    • Televizyon
    • 28.12.2022 10:55
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    • 28.12.2022 10:55
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    Teşkilat dizisinde peş peşe ayrılık! Seyirci ne olduğunu anlamadan gittiler! 'Zehra ve Ömer'in işi zor'

    Ekranların sevilen dizisi Teşkilat son bölümüye fırtınalar estirdi. 3 karakterin birden cenazesi kalktı. Özellikle dizinin 1. bölümünden itibaren oyuncu kadrosunda yer alan o isim seyirciyi bir hayli üzdü. Dizinin takipçilerinden ''Elveda Gözcü'' şeklinde yorumlar geldi. İşte kadroya veda eden isimler...

    Teşkilat’ta peş peşe ayrılık!

    Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Teşkilat'ta yaprak dökümü yaşandı. TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam eden dizinden 3 ismin ayrılığı herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    TEŞKİLAT'TA 3 ÖNEMLİ AYRILIK KARARI!

    Teşkilat dizinin 59. bölümün yayınlanmasıyla birlikte 2 oyuncunun vedası ortaya çıktı. Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin son bölümü çok konuşuldu.

    Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin üstlendiği fenomen dizinin başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu, paylaşırken oyuncu kadrosunda Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi usta oyuncular yer alıyor.

    Genç oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in de yeni sezonda kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecan iyice zirveye ulaşmış durumda.

    KİMLER VEDA EDİYOR?

    Öte yandan bir süredir Teşkilat dizisinden ayrılığı gündemden düşmeyen usta oyuncu Atılay Uluışık yani Sermet karakteri kadroya veda etti. Teşkilat Sermet karakteriyle 3 sezondur kadroda yer alan Atilay Uluışık'ın vedası hafızalardan silinmeyecek.

    Rekortmen dizi Teşkilat'a veda eden bir diğer önemli isim ise Serdar Yeğin oldu.

        Uzay karakteri ile Teşkilat dizisine damga vuran başarılı oyuncu Serdar Yeğin'in de önümüzdeki günlerde kadroya veda edeceği konuşulanlar arasında.

        Yaşanan ayrılıkların ardından iki usta oyuncunun yerine Teşkilat dizisine başka isimlerin dahil olacağı konuşuluyor.

        Kısacası önümüzdeki bölümlerde Teşkilat dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanacak ve seyirci şaşkınlık yaşamaya devam edecek.

        SERMET'İN VURULMASI EKİBİ DERİNDEN ETKİLEDİ…

        TRT 1'de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen 'Teşkilat', 25 Aralık Pazar akşamı elli dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

        Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan elli dokuzuncu bölümünde neler oldu:

        Ekibin başarılı operasyonu sonucunda terör kampının işlevsiz hale getirilmesi Hartley'in iyice gözünü karartmasına sebep oldu. Planı sekteye uğrayan Hartley karşı hamle yapmak için Francisle birlikte hemen harekete geçti.

        Kamptan elde edilen verilerle ekip hemen işe koyuldu. Bu kampta eğitim almış bazı kişilerin kod adlarına ulaşıldı. Bu kişiler deşifre edilip nerede oldukları tespit edilirken Seyyar kod adlı teröristin İstanbul'da olduğu bilgisi edinildi.

        Francis, Seyyar üzerinden yeni bir eylem hazırlığına girişirken ekip de adım adım operasyona başladı.

        Zehra yaşananlardan dolayı hala kendisini suçlarken en büyük destekçisi Ömer oldu. Annesi Sacide'yle birlikte Zehra ve kızına evinin kapılarını açtı.

        Hasan Atmaca içinse çember giderek daralmaya başladı. Ömer'in tepkisi Efkar'ın Hasan Atmaca konusunda yeni bir adım atmasına sebep oldu.

        CELİNE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!

        Francis, Seyyar'ın Teşkilat tarafından deşifre olduğunu öğrenince kendi elemanından kurtulmak isterken Sermet'in vurulmasına sebep oldu.

            Ekip Sermet'in acısıyla derinden sarsılırken bir yandan da durdurulması gereken bir eylem vardı. Tesadüfen aynı yerde olan Celine, bir anda Ömer'in gerçek kimliğini öğrendi. Ancak çıkan çatışma sırasında Celine de vuruldu.
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            Haberler Televizyon Teşkilat dizisinde peş peşe ayrılık! Seyirci ne olduğunu anlamadan gittiler! 'Zehra ve Ömer'in işi zor'
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