15 yaşındaki çocuğa kaçtı: "Evdeki kocamdan iyi" Esra Erol'daki olayla ilgili bakanlık harekete geçti: "Çocuğun istismarı..."
Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Ailesini bırakıp kendinden 8 yaş küçük ergenlik yaşındaki bir çocuğa kaçan kadın birçok kişi tarafından büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, "18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Hasan Akbulut, 4 çocuğunu hiçe sayarak arkasına bakmadan Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar Akbulut'u bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.
"ANNEM ARADI EŞİMİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Adana'da tedavi gören Hasan Karabulut, "Ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim. 2 ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'ta idi. Bir gün annem aradı, eşimin kaybolduğunu söyledi." şeklinde konuştu.
En küçük çocuklarının 6 aylık olduğunun altını çizen Hasan Akbulut, eşi ile konuşmak ve onu dinlemek istedi.
"15 YAŞINDAKİ ŞAHİN, EVDEKİ KOCAMDAN İYİ"
Hasan Akbulut, canlı program esnasında karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım.'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum.'' dedi ve konuşmanın devamında, "15 yaşındaki Şahin, evdeki kocamdan iyi." diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.