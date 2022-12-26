Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü? Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı, neden? Barış Bağcı kimdir?

1060 yılında Tuğrul Bey İbrahim Yinal isyanını bastırdı ve Fâtımîlerin eline geçmiş olan Bağdat'ı ele geçirdi.

Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde 73 yaşındayken çocuksuz olarak İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir. Tuğrul Beyin mezarı Tuğrul Kulesi'ndedir.

ALPARSLAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan kurduğu tertiple Surmari'ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander'ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri'yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı?

Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul'dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, şimdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak?