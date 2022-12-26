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    • 26.12.2022 16:48
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    • 26.12.2022 16:55
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    Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü? Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı, neden? Barış Bağcı kimdir?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 39. bölümüyle yayınlanacak. Son bölümde Celal'in Tuğrul Bey'i pusuya düşürmesinin akabinde 'Tuğrul Bey öldü mü?' sorusu gündeme geldi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü? Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı, neden? Tuğrul Bey tarihte kimdir, nasıl öldü?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TUĞRUL BEY ÖLDÜ MÜ?

    TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 39. bölümü bu akşam (26 Aralık 2022) yayınlanacak olan dizide Tuğrul Bey'in yaralanması seyirciyi şoke etti. İşte detaylar...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TUĞRUL BEY ÖLDÜ MÜ?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 39. bölüm fragmanında Tuğrul Bey'in Celal tarafından yaralandığı görülüyor. Ancak ünlü oyuncu Barış Bağcı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    BARIŞ BAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

    Barış Bağcı (d. 27 Mayıs 1975, Karaman), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

    Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.

    2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

    2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırmıştır.

        Barış Bağcı, günümüzde TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandırmaktadır.

        TUĞRUL BEY TARİHTE KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

        Tuğrul Bey (d. 995, Horasan - ö. 4 Eylül 1063, Rey) Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır.

        Selçuklu idaresinde bulunan ülkede Tuğrul Bey aleyhine üvey kardeşi İbrahim Yınal isyan etti ve büyük sayıda Türkmen de bu isyana katıldı. Tuğrul Bey isyancı üvey kardeşi İbrahim Yınal ve Büveyhoğulları orduları ile zor bir savaşa girmek zorunda kaldı. Aralık 1058'de 400 atlı süvari bedevi Banu Hilal aşiret birlikleri başlarında 1055'te Bağdat'dan sürülmüş Basasırı olarak Bağdat'ı işgal ettiler.

        1060 yılında Tuğrul Bey İbrahim Yinal isyanını bastırdı ve Fâtımîlerin eline geçmiş olan Bağdat'ı ele geçirdi.

        Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde 73 yaşındayken çocuksuz olarak İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir. Tuğrul Beyin mezarı Tuğrul Kulesi'ndedir.

        ALPARSLAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

        Alparslan kurduğu tertiple Surmari'ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander'ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri'yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı?

        Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul'dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, şimdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak?

        Alparslan'ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius'a "Ya bul ya öl!" demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos'un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti. Stefanos ifşa mı olacak?

        Tuğrul'un has erlerinden biri olan Celal'in aslında Altuncan Hatun'un oğlu Enurşirvan olduğu ortaya çıkacak mı? Annesinin kendisini terk etmesinden dolayı duyduğu öfke ile Besasiri tarafından yetiştirilip saraya giren Celal hedefine ulaşacak mı? Tuğrul ve Altuncan'la hesabını nasıl görecek?
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