Alparslan Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü? Barış Bağcı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı, neden? Barış Bağcı kimdir?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 39. bölümü bu akşam (26 Aralık 2022) yayınlanacak olan dizide Tuğrul Bey'in yaralanması seyirciyi şoke etti. İşte detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TUĞRUL BEY ÖLDÜ MÜ?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 39. bölüm fragmanında Tuğrul Bey'in Celal tarafından yaralandığı görülüyor. Ancak ünlü oyuncu Barış Bağcı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
BARIŞ BAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?
Barış Bağcı (d. 27 Mayıs 1975, Karaman), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.
2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.
2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırmıştır.