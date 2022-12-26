26 Aralık 2022 Pazartesi Kısmetse Olur'da kim elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim birinci oldu?

9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında 2. eleme heyecanı bugün gerçekleşecek. İlk elenen Kaan'dan sonra bugün de bir yarışmacı elenecek.
KISMETSE OLUR BU HAFTA KİM ELENECEK?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında geçen hafta yaşanan eleme heyecanında veda eden isim Kaan oldu. Kaan'ın vedasıyla izleyiciler Kısmetse Olur Kaan'ın kim olduğuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 7. bölüm eleme gecesinde 15.000 TL büyük ödülünü Şeyda aldı.
Yayınlanan fragmandan anlaşıldığı gibi; Kısmetse Olur'da erkekler evinden dokunulmazlığı kazanan isim Erol, kadınlar evinden ise Yaren olarak belirlendi. Fakat elenen isimler henüz netleşmedi. Sosyal medyada Zeyd ya da Furkan'ın elenmeye yakın olduğu iddia edildi.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması saat 18:30'da haftanın 6 günü yayınlanıyor. Pazar günü hariç youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanacak.