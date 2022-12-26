26 Aralık 2022 Pazartesi Kısmetse Olur'da kim elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim birinci oldu?

KISMETSE OLUR BU HAFTA KİM ELENECEK?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında geçen hafta yaşanan eleme heyecanında veda eden isim Kaan oldu. Kaan'ın vedasıyla izleyiciler Kısmetse Olur Kaan'ın kim olduğuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 7. bölüm eleme gecesinde 15.000 TL büyük ödülünü Şeyda aldı.

Yayınlanan fragmandan anlaşıldığı gibi; Kısmetse Olur'da erkekler evinden dokunulmazlığı kazanan isim Erol, kadınlar evinden ise Yaren olarak belirlendi. Fakat elenen isimler henüz netleşmedi. Sosyal medyada Zeyd ya da Furkan'ın elenmeye yakın olduğu iddia edildi.