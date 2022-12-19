Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Celal karakteri ile dahil olan Alican Okumuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Alican okumuş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Genç oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kalk Gidelim ve Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan Alican Okumuş'un memleketi...
19.12.2022 22:24 - Son Güncelleme: 19.12.2022 22:24
Kalk Gidelim ve Kuzey Güney dizilerinin yanı sıra Uçurum dizisinde 'Atıl' karakterini canlandıran Alican Okumuş, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Celal karakteri ile dahil oldu.
Oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Alican okumuş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.