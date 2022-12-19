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Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Celal karakteri ile dahil olan Alican Okumuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Alican okumuş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Genç oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kalk Gidelim ve Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan Alican Okumuş'un memleketi...

takvim.com.tr
19.12.2022 22:24 - Son Güncelleme: 19.12.2022 22:24
Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

Kalk Gidelim ve Kuzey Güney dizilerinin yanı sıra Uçurum dizisinde 'Atıl' karakterini canlandıran Alican Okumuş, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Celal karakteri ile dahil oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

Oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Alican okumuş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

Genç oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alparslan Büyük Selçuklu Celal’i Alican Okumuş memleketiyle şaşırttı! Alican bakın aslen nereli çıktı! Duyanın inanamadı...

İşte başta Alican Okumuş olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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