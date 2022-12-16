Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı hakkında herkesi şaşırtan gerçek! İzleyiciye saç baş yolduran diren Polatoğulları meğer aslında...

Kurtlar Vadisi Pusu, Şevkat Yerimdar, Karadayı, Bir Aile Hikayesi, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi yayınlandığı dönemin çok sevilen dizilerinde rol alan Diren Polatoğulları şimdilerde Yalı Çapkını'nda Kazım karakterine hayat veriyor.

12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, genç yaştan itibaren oyunculuğa ilgi duydu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu ile televizyonda izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2010'da Saklı Hayatlar filmiyle beyazperdede ilk kez rol aldı. Aşk ve Devrim, Kurtuluş Son Durak, Bir Ses Böler Geceyi filmlerinin ardından, Eski Hikaye dizisinde Kese'yi canlandırdı.