Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı hakkında herkesi şaşırtan gerçek! İzleyiciye saç baş yolduran diren Polatoğulları meğer aslında...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in üstlendiği Yalı Çapkını sezona epey hızlı bir giriş yaptı. Gaziantepli iki ailenin çocuklarının zorla evlendirilmesi sonrası gelişen hikayede öyle bir isim var ki izleyiciyi çileden çıkarıyor. O da Suna ve Seyran kardeşlerin babası Kazım Ağa. Paraya düşkün, kızlarına ve eşine şiddet uygulayan bir adamı canlandıran Kazım Ağa'ya hayat veren isim ise Diren Polatoğulları. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Diren Polatoğulları olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
Kurtlar Vadisi Pusu, Şevkat Yerimdar, Karadayı, Bir Aile Hikayesi, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi yayınlandığı dönemin çok sevilen dizilerinde rol alan Diren Polatoğulları şimdilerde Yalı Çapkını'nda Kazım karakterine hayat veriyor.
12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, genç yaştan itibaren oyunculuğa ilgi duydu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu ile televizyonda izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2010'da Saklı Hayatlar filmiyle beyazperdede ilk kez rol aldı. Aşk ve Devrim, Kurtuluş Son Durak, Bir Ses Böler Geceyi filmlerinin ardından, Eski Hikaye dizisinde Kese'yi canlandırdı.
2012-2014 yılları arası Karadayı'da İbrahim Durak'ı canlandıran Polatoğulları, Kaçak ve Şevkat Yerimdar dizilerinde de rol aldı. Bu süreçte Küçük Esnaf ve Kırık Kalpler Bankası sinema filmlerinde oynadı. 2018'de Bir Umut Yeter dizisinde rol aldıktan sonra, Bir Aile Hikayesi'nde Şakir'in gençliğini canlandırdı.