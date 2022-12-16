Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı o geceyi anlattı! Mert Ramazan Demir ile Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu için kavga etmişti...
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçen günlerde bir davete katıldı. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka, davette Mert Ramazan Demir ile kavga etti. Ortaya atılan bir iddiaya göre Aka, ikilinin samimiyetinden rahatsız oldu. Başka bir iddia ise; Mert Ramazan Demir, alkolün etkisiyle partneri Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf etti ve bu durum Aka'yı kızdırdı. Her iki iddiada magazin gündemine bomba gibi düşerken, kavgaya dahil olur rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yanında yer alan Ersin Arıcı o geceyi anlattı. İşte detaylar...
16.12.2022 18:57 - Son Güncelleme: 16.12.2022 19:05
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde başrolü üstlenmiş ve aralarındaki uyumla beğeni toplamıştı.
Yalı Çapkını dizisinin ekibi hafta başı OGM Partisinde eğlendi, partinin ardından ekip Emirgan'daki gece kulübünde eğlencelerine devam etti.
Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de ekipleriyle birlikte eğlenceye dahil oldu. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti.
Söz konusu gecede Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu için kavga etti. Kavganın nedeniyle ilgili ise iki iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre; başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in samimiyeti mekânda eğlenen Kubilay Aka'yı rahatsız etti.