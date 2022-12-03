Yeni bölüm zırıl zırıl ağlatacak! Ömer ve Asiye'ye şok haber! Yasmin'in cenazesi kalktı... Kardeşlerim dizisi 70. bölüm

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 3 Aralık 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak. ATV'nin her hafta reyting rekorları kıran dizisinin 70. bölümünde gözyaşları sel olup akacak. Fragmanda Yasmin'in hareketsiz yatması merak uyandırdı. Peki Yasmin öldü mü? Eylül Lize Kandemir Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı, neden?