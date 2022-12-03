Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.12.2022 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2022 12:20
    ABONE OL

    Yeni bölüm zırıl zırıl ağlatacak! Ömer ve Asiye'ye şok haber! Yasmin'in cenazesi kalktı... Kardeşlerim dizisi 70. bölüm

    İlk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dizi Kardeşlerim ekrana gelmesi beklenen yeni bölümüyle tozu dumana katacak. İşte 70. bölümden detaylar....

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim dizisi 70. bölüm

    Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 3 Aralık 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak. ATV'nin her hafta reyting rekorları kıran dizisinin 70. bölümünde gözyaşları sel olup akacak. Fragmanda Yasmin'in hareketsiz yatması merak uyandırdı. Peki Yasmin öldü mü? Eylül Lize Kandemir Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı, neden?

    KARDEŞLERİM 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    70. bölümde Sevgi Teyze kalp krizi geçiriyor. Yeni bölüm fragmanı yayına girdi.

    Yasmin odasında hareketsiz halde bulunuyor.

    Ömer gözyaşlarına boğulurken Asiye şoka giriyor.

    Yasmin'e ne olduğu ve sağlık durumu yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak. İşte Kardeşlerim 70. bölüm fragmanı:

    KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE👇

    KARDEŞLERİM OYUNCULARI

    Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Nazlı Çetin (Leyla), Berk Ali Çatal (Tolga)
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Atina yönetimi Rodos Adası’nda tatbikat yaptı!
    Haberler Televizyon Yeni bölüm zırıl zırıl ağlatacak! Ömer ve Asiye'ye şok haber! Yasmin'in cenazesi kalktı... Kardeşlerim dizisi 70. bölüm
        SON DAKİKA