Bir Küçük Gün Işığı'nın fettan Sude'sinin eşi çıka çıka Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Sarışın bomba Şeyma Korkmaz'ın eşi meğer...
Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Korkmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol alan Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...
28.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 28.11.2022 14:52