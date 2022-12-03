Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.12.2022 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2022 15:32
    ABONE OL

    3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? Dizi gecesine hazır olun! 3 Aralık Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

    Yağmurlu ve soğuk havalarda akşam evinde televizyon keyfi yapmak isteyenler akşamki diziler hakkında araştırmalara başladı. Birbirinden güzel diziler reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

    Tüm kanalların yayın akışı listesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda 2022 Dünya Kupası maçları devam ederken, sevilen diziler ve programlar da yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.

    3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI 2022


    ATV YAYIN AKIŞI
    10:00 Bir Küçük Gün Işığı
    13:00 Kardeşlerim
    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 O Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        STAR TV YAYIN AKIŞI
        10:00 Burcu ile Hafta Sonu
        12:00 Çöp Adam
        15:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Toprak İle Fidan
        20:00 Çöp Adam
        22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
        11:15 Ekonomi Arası
        11:20 Kapımdaki Dedektif
        12:30 Kamera Arkası
        13:00 Bir Peri Masalı
        15:45 Darmaduman
        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
        20:00 Darmaduman

        TRT 1 YAYIN AKIŞI
        10:00 Hayallerinin Peşinde
        10:55 Yürek Çıkmazı
        17:00 Ana Haber
        18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Hollanda-ABD
        20:00 Gönül Dağı Özel
        22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Arjantin-Avustralya

            SHOW TV YAYIN AKIŞI
            10:00 Cumartesi Sürprizi
            13:00 Bir Şansım Olsa
            14:30 Kızılcık Şerbeti
            18:25 Hafta Sonu Ana Haber
            20:00 Güldür Güldür Show

            TV8 YAYIN AKIŞI
            09:00 Bir Yemek Olsan
            10:00 Gazete Magazin
            12:30 Pişir de Görelim
            15:45 Yerli Sinema Karakomik Filmler "Emanet & Deli"
            20:00 MasterChef Türkiye
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Şanlıurfa’da coşkulu kalabalık
            Haberler Televizyon 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? Dizi gecesine hazır olun! 3 Aralık Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...
                SON DAKİKA