3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? Dizi gecesine hazır olun! 3 Aralık Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

Tüm kanalların yayın akışı listesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda 2022 Dünya Kupası maçları devam ederken, sevilen diziler ve programlar da yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.
3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI 2022
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler