Yalı Çapkını'nın Dicle'si Selen Özbayrak bakın kim çıktı! 'Nasıl hizmetçi sanıyorlar' Meğer daha önce hiç...
Yalı Çapkını dizisinde Dicle karakterini Selen Özbayrak bakın gerçekte kim çıktı! Oyuncu kadrosında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Beril Pozam, Gözde Kansu ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'da Sultan'ın tek kızı Dicle rolüyle karşımıza çıkan genç oyuncu Selen Özbayrak'ın hayatı merak edildi. 2001 doğumlu oyuncu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Selen Özbayrak kim, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? Özellikle o gerçek herkesi şaşırttı. Bakın Yalı Çapkını'nın Dicle'si Selen Özbayrak aslında kim...
02.12.2022 13:59 - Son Güncelleme: 02.12.2022 13:59
Selen Özbayrak, Yalı Çapkını dizisindeki dikkat performansıyla seyircinin merakını cezbetti. Dicle karakterine hayat veren genç oyuncu hakkında bir çok soru araştırılır oldu.
Açık lisede okuyan Dicle'nin dersleri pek başarılı değildir zaten okumaya da hevesli bir öğrenci değildir.
YALI ÇAPKINI'NIN DİCLE'Sİ SELEN ÖZBAYRAK KİMDİR?
Selen Özbayrak 2001 İstanbul doğumludur. 21 yaşında olan Selen Özbayrak, oyuncudur.