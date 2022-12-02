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    • Televizyon
    • 02.12.2022 16:34
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    • 02.12.2022 16:35
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    Kasaba Doktoru bu akşam yok mu, neden yok? 2 Aralık 2022 Cuma TRT1 yayın akışı! Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Kasaba Doktoru dizisi bu zamana kadar her Cuma yayınlanıyordu. Bu akşam da dizinin takipçileri yeni bölümü izlemek için TRT 1 ekranlarını açtı ancak diziyi göremedi. Peki Kasaba Doktoru bu akşam yok mu, neden yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 2 Aralık 2022 Cuma TRT1 yayın akışı ve diğer detaylar...

    KASABA DOKTORU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Kasaba Doktoru'nun başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı paylaşıyor. Sevilen dizinin 26. bölüm fragmanını izleyenler hemen yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki 2 Aralık 2022 Cuma TRT1 yayın akışında Kasaba Doktoru yer alıyor mu? İşte yanıtı...

    2 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 Benim Adım Melek
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
    13:00 Yeşil Deniz
    17:00 Ana Haber
    17:50 İddiaların Aksine
    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Portekiz"
    20:00 3'Te 3
    22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Brezilya"
    00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
    02:40 Şehirden Uzakta
    03:50 Teşkilat
    06:20 Kapanış

    KASABA DOKTORU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Kasaba Doktoru 2 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanmayacak. Yerine 3'Te 3 adlı spor programı yayınlanayacak. Kasaba Doktoru yeni bölümü ise 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekrana gelecek.

        KASABA DOKTORU DİZİ KONUSU

        Dizide, Kemal karakterine hayat verecek Ozan Akbaba'nın başarılı bir cerrah olup büyük bir hastanede başlayan hikayesinde, travmatik bir olaydan sonra ortadan kaybolması ve sonrasında bir kasabada küçük bir hastanede yeniden işine sarılması anlatılıyor.
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        Haberler Televizyon Kasaba Doktoru bu akşam yok mu, neden yok? 2 Aralık 2022 Cuma TRT1 yayın akışı! Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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