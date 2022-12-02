Kasaba Doktoru bu akşam yok mu, neden yok? 2 Aralık 2022 Cuma TRT1 yayın akışı! Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kasaba Doktoru'nun başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı paylaşıyor. Sevilen dizinin 26. bölüm fragmanını izleyenler hemen yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki 2 Aralık 2022 Cuma TRT1 yayın akışında Kasaba Doktoru yer alıyor mu? İşte yanıtı...
2 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:50 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Portekiz"
20:00 3'Te 3
22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Brezilya"
00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
02:40 Şehirden Uzakta
03:50 Teşkilat
06:20 Kapanış
KASABA DOKTORU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Kasaba Doktoru 2 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanmayacak. Yerine 3'Te 3 adlı spor programı yayınlanayacak. Kasaba Doktoru yeni bölümü ise 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekrana gelecek.