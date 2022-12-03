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    • Televizyon
    • 03.12.2022 12:30
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    • 03.12.2022 12:30
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    Final mi yapıyor? EDHO'nun yıldız isminin başrol oynadığı Kasaba Doktoru için flaş karar! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken...

    Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken Kasaba Doktoru dizisinin fişinin çekildği iddia edildi. Ancak açıklama geldi! TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktor'u hakkında karar verildi.

    EDHO’nun yıldız isminin başrol oynadığı Kasaba Doktoru için flaş karar!

    TRT 1'in fenomen dizisi Kasaba Doktoru hakkında 'final' iddiası sosyal medyayı çalkaladı. Cuma akşamları Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti ile reyting yarışına giren dizinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Doktor Ali'nin başına gelenler damga vururken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Ozan Akbaba'nın dizideki başarılı performansı dikkat çekiyor. Peki Kasaba Doktor'u final mi yapacak? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    KASABA DOKTORU ARTIK O TARİHTE YAYINLANACAK

    Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in paylaştığı Kasaba Doktoru'nun yayın tarihi değişti. Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkan dizi artık Çarşamba günleri yayınlanacak.

    KASABA DOKTORU FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kasaba Doktoru final yapmayacak. Yapılan açıklamada dizinin yalnızca yayın tarihinin değiştiği vurgulandı.

    Kasaba Doktoru yeni gününde 7 Aralık'tan itibaren her Çarşamba TRT 1'de!

        KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

        Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

        KASABA DOKTORU OYUNCULARI

        Ozan Akbaba - Uz. Dr. Hakan Aydıner /Dr. Kemal Demir

        Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen

        Hazal Subaşı - Dr. Leyla Erpek

        Vildan Atasever - Başhemşire Mine Yıldız

        Sinan Albayrak - Başhekim Yalçın Aygün

        Özgün Karaman - Dr. Berk Aygün

        Sinan Demirer - İhsan Bozkır

        Barış Yalçın - Dr. Bülent Kargı

        Tarık Uğur Özenbaş - Onur Günce

            Barış Yıldız - Başhekim Turgut Ölgü

            Fatih Yücebağ - Bektaş Çelik

            Gülşah Çomoğlu - Bahar

            Alptekin Ertürk - Erol Gümüşok

            Sultan Ulutaş - Arzu

            Banu Karagöz - Berna

            Handan Yıldırım - Mediha Özen

            KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?

            TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Çekimlerin yapıldığı hastane için ise Küçükçekmece ve Maltepe tercih edildi.
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            Haberler Televizyon Final mi yapıyor? EDHO'nun yıldız isminin başrol oynadığı Kasaba Doktoru için flaş karar! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken...
                SON DAKİKA