Final mi yapıyor? EDHO'nun yıldız isminin başrol oynadığı Kasaba Doktoru için flaş karar! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken...

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI

Ozan Akbaba - Uz. Dr. Hakan Aydıner /Dr. Kemal Demir

Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen