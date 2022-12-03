Final mi yapıyor? EDHO'nun yıldız isminin başrol oynadığı Kasaba Doktoru için flaş karar! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti derken...

TRT 1'in fenomen dizisi Kasaba Doktoru hakkında 'final' iddiası sosyal medyayı çalkaladı. Cuma akşamları Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti ile reyting yarışına giren dizinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Doktor Ali'nin başına gelenler damga vururken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Ozan Akbaba'nın dizideki başarılı performansı dikkat çekiyor. Peki Kasaba Doktor'u final mi yapacak? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
KASABA DOKTORU ARTIK O TARİHTE YAYINLANACAK
Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in paylaştığı Kasaba Doktoru'nun yayın tarihi değişti. Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkan dizi artık Çarşamba günleri yayınlanacak.
KASABA DOKTORU FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kasaba Doktoru final yapmayacak. Yapılan açıklamada dizinin yalnızca yayın tarihinin değiştiği vurgulandı.
Kasaba Doktoru yeni gününde 7 Aralık'tan itibaren her Çarşamba TRT 1'de!