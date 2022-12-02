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    • Televizyon
    • 02.12.2022 18:04
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    • 02.12.2022 18:04
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    👉Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden oynamıyor? Kanal D 2 Aralık 2022 yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

    Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 17 yıldır yayınlanıyor. 2022 yılında da yeni sezona başladı ancak ani bir kararla çekimler durduruldu. Son haftalarda yeni bölümü yayınlanmayan dizinin final mi yapacağı merak ediliyor. Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, ''Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti.'' dedi. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden oynamıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Kanal D 2 Aralık 2022 yayın akışı...

    👉ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN OYNAMIYOR?

    2 Aralık 2022 Cuma Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Kanal D'nin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebiyle çekimleri 45 gün ara verilmişti. Dizi hakkında 'final olacak' ve 'Başka kanala transfer olacak' şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Türker İnanoğlu'nun oğlu ünlü oyuncu İlker İnanoğlu konuya ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden oynamıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

    KANAL D 2 ARALIK 2022 YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hicran

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema )

    22:30 Örümcek Adam 2

    01:15 Camdaki Kız

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Kanal D'nin bugünkü yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

    ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar tam 17 yıldır ekranlarda yerini alıyor. Seyircilerin bir türlü ayrılamadığı dizinin şu anda 638 bölümü bulunuyor. Arka Sokakların ne zaman tekrar yayınlanacağı seyirciler tarafından merak ediliyordu.

    Gelen açıklamada ise diziye sadece 45 gün ara verildiği, en kısa sürede dizi çekimlerine tekrar başlanacağı söyleniyordu. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor. Ancak yeni bir açıklama henüz gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

        ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ?

        Dizide 'Engin Komiser' karakterine hayat veren Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, "dizinin final yapacağı" yönündeki iddiaları yalanladı ve hayranlarını sevindirecek haberi verdi.

        Ünlü oyuncu, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

        "DOĞRU BİR HABER DEĞİL"

        İlker İnanoğlu, 17 yıldır Kanal D'de yayınlanan dizinin başka bir kanala transfer olacağı iddiaları için de "Yok o doğru bir haber değil" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Televizyon 👉Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden oynamıyor? Kanal D 2 Aralık 2022 yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
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