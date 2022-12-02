👉Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden oynamıyor? Kanal D 2 Aralık 2022 yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D'nin bugünkü yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar tam 17 yıldır ekranlarda yerini alıyor. Seyircilerin bir türlü ayrılamadığı dizinin şu anda 638 bölümü bulunuyor. Arka Sokakların ne zaman tekrar yayınlanacağı seyirciler tarafından merak ediliyordu.

Gelen açıklamada ise diziye sadece 45 gün ara verildiği, en kısa sürede dizi çekimlerine tekrar başlanacağı söyleniyordu. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor. Ancak yeni bir açıklama henüz gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.