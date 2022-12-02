👉Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden oynamıyor? Kanal D 2 Aralık 2022 yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

2 Aralık 2022 Cuma Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Kanal D'nin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebiyle çekimleri 45 gün ara verilmişti. Dizi hakkında 'final olacak' ve 'Başka kanala transfer olacak' şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Türker İnanoğlu'nun oğlu ünlü oyuncu İlker İnanoğlu konuya ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden oynamıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
KANAL D 2 ARALIK 2022 YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema )
22:30 Örümcek Adam 2
01:15 Camdaki Kız
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Kanal D'nin bugünkü yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanmayacak.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar tam 17 yıldır ekranlarda yerini alıyor. Seyircilerin bir türlü ayrılamadığı dizinin şu anda 638 bölümü bulunuyor. Arka Sokakların ne zaman tekrar yayınlanacağı seyirciler tarafından merak ediliyordu.
Gelen açıklamada ise diziye sadece 45 gün ara verildiği, en kısa sürede dizi çekimlerine tekrar başlanacağı söyleniyordu. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor. Ancak yeni bir açıklama henüz gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.