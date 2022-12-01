Yalı Çapkını'nda sezon ortasında flaş karar! Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını duyurdu "Sonlandırma kararı aldık"

Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta Cuma akşamlarına damga vuruyor. Sevilen diziyle ilgili yaşanan yeni gelişme izleyicileri şoke etti. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinden bir oyuncunun cenazesi kalktı. Peki diziden ayrılan oyuncu kim, neden ayrıldı?
YALI ÇAPKINI'NIN İBRAHİM'İ CANSU FIRINCI DİZİDEN AYRILDI
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin torunu Ferit'in Seyran iel evlenmesinden sonra yaşananları konu edinen diziden üzücü haber geldi. Oyuncu Cansu Fırıncı diziden ayrıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
''YAPIMLA ANLAŞMAYA VARARAK...''
Fırıncı, veda mesajında "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun.
Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.