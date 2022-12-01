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    • 02.12.2022 09:07
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    Yalı Çapkını'nda sezon ortasında flaş karar! Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını duyurdu "Sonlandırma kararı aldık"

    Yalı Çapkını oyuncusu diziden ayrıldı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı fenomen dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, Yapım ile anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. " dedi. İşte detaylar...

    Yalı Çapkını’nda sezon ortasında flaş karar!

    Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta Cuma akşamlarına damga vuruyor. Sevilen diziyle ilgili yaşanan yeni gelişme izleyicileri şoke etti. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinden bir oyuncunun cenazesi kalktı. Peki diziden ayrılan oyuncu kim, neden ayrıldı?

    YALI ÇAPKINI'NIN İBRAHİM'İ CANSU FIRINCI DİZİDEN AYRILDI

    Gaziantepli Korhan Ailesi'nin torunu Ferit'in Seyran iel evlenmesinden sonra yaşananları konu edinen diziden üzücü haber geldi. Oyuncu Cansu Fırıncı diziden ayrıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

    ''YAPIMLA ANLAŞMAYA VARARAK...''

    Fırıncı, veda mesajında "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun.

    Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

        İşte, Cansu Fırıncı'nın veda paylaşımı...

        CANSU FIRINCI KİMDİR?

        Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da doğdu. 2011'de Ege Ünviersitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Fırıncı, ilk oyunculuk denemesini 2014 yılında yayımlanan ''Urfalıyam Ezelden'' dizisinde yapmıştır. 40 yaşındaki oyuncu, Kırgın Çiçekler ve Akıncı gibi projelerde yer almıştır.

        CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

        Yalı Çapkını - 2022

        Hizmetçiler - 2020

        Kızlarım İçin - 2017

        Mehmetçik Kutlu Zafer - 2018

        Kızlarım İçin - 2017

        Kırgın Çiçekler - 2015-2017

        Urfalıyam Ezelden - 2014
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını'nda sezon ortasında flaş karar! Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını duyurdu "Sonlandırma kararı aldık"
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