Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını'nı elinin tersiyle itti ATV'nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli 'Avukat Elmas' karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Yalı Çapkını'nı elinin tersiyle itti ATV'nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli 'Avukat Elmas' karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizilerinden gelen teklifleri reddeden Defne Samyeli ATV'nin reyting rekortmeni dizisine dahil oldu. Spiker, sunucu, oyuncu ve son olarak da şarkıcı olan Samyeli o dizi ile anlaştı. İlk yorum hayranlarından geldi. 'Avukat Elmas' karakteriyle diziye dahil olacağı ortay çıkan ünlü isim son olarak 2020 yılında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde rol almıştı. İşte detaylar...

01.12.2022 18:23 - Son Güncelleme: 01.12.2022 18:23
Yalı Çapkını’nı elinin tersiyle itti ATV’nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli ’Avukat Elmas’ karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Defne Samyeli, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı Aldatmak dizisinin kadrosuna dahil oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nı elinin tersiyle itti ATV’nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli ’Avukat Elmas’ karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Samyeli, Camdaki Kız, Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden gelen teklifi reddederek ATV'nin sevilen yapımına katıldı.

Yalı Çapkını’nı elinin tersiyle itti ATV’nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli ’Avukat Elmas’ karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Sunucu, şarkıcı, model ve oyuncu olan Samyeli hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlülerden biri.

Yalı Çapkını’nı elinin tersiyle itti ATV’nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli ’Avukat Elmas’ karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Bir çok kişi oyuncuyu 2015 yılında izleyici ile buluşan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden hatırlıyor. 36. bölümde ''Asya Tuna'' karakterine hayat veren Samyeli bir kez daha milyonları kendine hayran bırakmıştı.

Yalı Çapkını’nı elinin tersiyle itti ATV’nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli ’Avukat Elmas’ karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi

Defne Samyeli, en son Star Tv ekranlarında 2020 yılında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde rol almıştı. 12. bölümde final yapan yapımda ''Asena Kutlusay'' karakteriyle izlemiştik kendisini.

SON DAKİKA