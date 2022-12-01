Yalı Çapkını'nı elinin tersiyle itti ATV'nin fenomen dizisine dahil oldu! Defne Samyeli 'Avukat Elmas' karakteriyle damga vuracak! İlk yorum geldi
Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizilerinden gelen teklifleri reddeden Defne Samyeli ATV'nin reyting rekortmeni dizisine dahil oldu. Spiker, sunucu, oyuncu ve son olarak da şarkıcı olan Samyeli o dizi ile anlaştı. İlk yorum hayranlarından geldi. 'Avukat Elmas' karakteriyle diziye dahil olacağı ortay çıkan ünlü isim son olarak 2020 yılında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde rol almıştı. İşte detaylar...
01.12.2022 18:23 - Son Güncelleme: 01.12.2022 18:23
Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Defne Samyeli, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı Aldatmak dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Samyeli, Camdaki Kız, Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden gelen teklifi reddederek ATV'nin sevilen yapımına katıldı.
Defne Samyeli, en son Star Tv ekranlarında 2020 yılında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde rol almıştı. 12. bölümde final yapan yapımda ''Asena Kutlusay'' karakteriyle izlemiştik kendisini.