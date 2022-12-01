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    • 01.12.2022 19:45
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    • 01.12.2022 23:40
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    ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE ATV | Aldatmak dizisi yeni bölüm kesintisiz, full, HD, tek parça izle! 1 Aralık 2022 ATV

    Aldatmak dizisi bu akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyi takip edenler yeni bölümü izlemek için araştırmalara koyuldu. 11. bölüm canlı izleme linki haberimizde! İşte Aldatmak dizisi yeni bölüm kesintisiz, full, HD, tek parça izleme ekranı ATV- YOUTUBE...

    ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE ATV

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Aldatmak yeni bölümüyle 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 20:00'da yayınlanacak. Dizinin yakın takipçileri yeni bölümü kaçırmamak için canlı yayın linkini araştırıyor. Bizler de Aldatmak dizisi yeni bölüm kesintisiz, full, HD, tek parça izleme ekranına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

    👉ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE ATV

    ALDATMAK 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir.

    Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

    Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.

    Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

    Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.

        Ozan, ortaya çıktığında dengeleri yeniden değiştirecek bu bilgiyle ne yapacaktır?

        Kötü günleri atlatıp ailesiyle mutlu olmaya çalışan Güzide ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Her daim destekçisi olan Sezai'nin geçmişine dair merakları olsa da bazı soruları sormaya çekinmektedir.

        Aldatmak'ın on birinci bölümünde, Yenersoy kardeşlerinin tesadüfen karşılaştıkları sürpriz ve bunun sonucunda verdikleri karar yine bütün aileyi etkileyecektir. Ancak herkesin çekindiği Güzide'nin bu karara tepkisi ne olacaktır?

        1 ARALIK 2022 ATV YAYIN AKIŞI!

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Aldatmak

        ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

        Aldatmak dizisinin oyuncuları arasında; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

        ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.

        Çok sevdiği ve hayatını adadığı ailesinin her bir ferdi Güzide'ye yalan söylemektedir. Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.

            Bir tesadüf eseri eşi Tarık'la ilgili gerçekler ortaya çıktığında Güzide'nin hayatı başına yıkılır. Şimdi Güzide, doğru bildiği yalanlarla yüzleşmeli ve yıllardır ödün vermediği benliğini koruyarak bu zorlu mücadeleden zaferle çıkmalıdır.
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            Haberler Televizyon ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE ATV | Aldatmak dizisi yeni bölüm kesintisiz, full, HD, tek parça izle! 1 Aralık 2022 ATV
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