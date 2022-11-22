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Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma günü yayınlanacak. 5. bölümü merakla beklenen dizi ile ilgili fragman herkesi şoke etti. Fatih'in sesi yükselmeye başladı, Doğa ağlamaktan harap oldu. Peki neler oluyor? Fragmana 'Boşansınlar' ve 'Dili fazla mı uzadı bana mı öyle geliyor' sözleri damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Abdullah Bey gelinine ne yapacak? İşte detaylar...

22.11.2022 16:52 - Son Güncelleme: 22.11.2022 16:52
Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümlerinde sesler iyice yükseliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı fenomen dizinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip edilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir an olsun bitmek bilmiyor. Abdullah Bey ve Alev'in sahneleri en çok dikkat çeken bölümler olurken, Doğa ve Fatih'in ilişkisinin nereye doğru gideceği de merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Hem gerçek bir hikayeden uyarlanmasından hem de oyuncu kadrosunun muhteşemliğinden seyircileri ekranlara kitlemeyi başaran dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Abdullah Bey, Doğa'nın dilinin uzadığını söyleyerek bir plan içerisine girmeye hazırlanıyor. Fragmanda 'Bu gelin hanımın dili fazla mı uzadı bana mı öyle geliyor' diyor.

Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Doğa'nın çıldırmasıyla başlayan 5. bölüm fragmanında; "Siz kimsiniz!" sözleri dikkatleri üzerine çekerken, Abdullah Bey'in konuyu duymasıyla birlikte tansiyonda git gide yükseldi.

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