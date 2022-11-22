Kızılcık Şerbeti Doğa evden kovuluyor! Abdullah Bey gelinini kapı dışarı etti! “Dili fazla uzadı, boşansınlar” Fatih kafayı sıyıracak!

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip edilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir an olsun bitmek bilmiyor. Abdullah Bey ve Alev'in sahneleri en çok dikkat çeken bölümler olurken, Doğa ve Fatih'in ilişkisinin nereye doğru gideceği de merak ediliyor.