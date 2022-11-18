Gönül Dağı yayın akışından kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı! Bu sahneyle izleyiciye 'güle güle' dedi! Veda kararı! Meğer...

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi hakkında üzen haber! Efsane yapım için verilen karar izleyiciyi şoke edecek türden. Peki neler oluyor? Gönül Dağı neden yayınlanmayacak? Gelin detaylara birlikte bakalım...
GÖNÜL DAĞI BU HAFTADAN SONRA YAYINLANMAYACAK!
İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizi Gönül Dağı 77. Bölüm sonrasında ekranlara bir süreliğine veda ediyor. Yeni sezonda Cumartesi akşamları yayınlanan dizi hakkında ortaya çıkanlar herkesin canını sıktı.
TRT 1 ekranlarında rekor üstüne rekor kırarak en sevilen diziler arasında yerini alan Gönül Dağı maçlar nedeniyle Aralık ayına kadar yayınlanmayacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT'DE
2022 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. 20 Kasım itibariyle Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
Tüm dünyanın merakla ve büyük heyecanla beklediği dev organizasyon, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak olması nedeniyle Gönül Dağı dizisi de yayınlanmayacak.