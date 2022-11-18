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    • Televizyon
    • 18.11.2022 14:52
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    • 18.11.2022 14:53
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    Gönül Dağı yayın akışından kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı! Bu sahneyle izleyiciye 'güle güle' dedi! Veda kararı! Meğer...

    Gönül Dağı 77. bölümüyle ekranlara bir süre veda edecek. Bu hafta son kez yayınlacak olan dizi Aralık ayının ortalarına kadar ekranlara dönmeyecek. Cumartesi akşamları milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen diziye bu hafta Mahmut Tuncer misafir oyuncu olarak katıldı. Dizi haftaya yayınlanmayacak. İşte nedeni...

    Gönül Dağı’ndan veda kararı!

    Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi hakkında üzen haber! Efsane yapım için verilen karar izleyiciyi şoke edecek türden. Peki neler oluyor? Gönül Dağı neden yayınlanmayacak? Gelin detaylara birlikte bakalım...

    GÖNÜL DAĞI BU HAFTADAN SONRA YAYINLANMAYACAK!

    İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizi Gönül Dağı 77. Bölüm sonrasında ekranlara bir süreliğine veda ediyor. Yeni sezonda Cumartesi akşamları yayınlanan dizi hakkında ortaya çıkanlar herkesin canını sıktı.

    TRT 1 ekranlarında rekor üstüne rekor kırarak en sevilen diziler arasında yerini alan Gönül Dağı maçlar nedeniyle Aralık ayına kadar yayınlanmayacak.

    DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT'DE

    2022 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. 20 Kasım itibariyle Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

    Tüm dünyanın merakla ve büyük heyecanla beklediği dev organizasyon, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

    2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak olması nedeniyle Gönül Dağı dizisi de yayınlanmayacak.

        GÖNÜL DAĞI 78. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        İlk gelen bilgilere göre uzun bir süre ekranlardan uzak kalacak olan Gönül Dağı dizisi bir aksilik çıkmaması halinde 78. Bölümü ile 24 Aralık tarihinde izleyicinin karşısına çıkacak.

        Ayrıca Gönül Dağı dizisinin çekimleri önceden çekilen bölümlerin hazır olması nedeniyle devam etmeyecek ve oyuncular da uzun bir tatil yapmış olacak.
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