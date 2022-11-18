Gönül Dağı yayın akışından kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı! Bu sahneyle izleyiciye 'güle güle' dedi! Veda kararı! Meğer...

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT'DE

2022 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. 20 Kasım itibariyle Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Tüm dünyanın merakla ve büyük heyecanla beklediği dev organizasyon, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak olması nedeniyle Gönül Dağı dizisi de yayınlanmayacak.