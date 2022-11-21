Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman, nerede yayınlanacak? EXXEN'DE YAYINLANACAK! KISMETSE OLUR YAYIN TARİHİ!

Final yapmasının ardından aradan yıllar geçse de Kısmetse Olur programı adından söz ettirmeye devam ediyor. Geri döneceğinin belirtilmesinin ardından Kısmetse Olur hayranları konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
KISMETSE OLUR GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kısmetse Olur oplam 2 sezon süren ve final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelen program hakkında hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Kadınlar ve erkekler evi arasında yaşananlar ile yarışmacılar arasındaki aşkları konu edinen programın yeniden başlayacağı iddia edildi.
KISMETSE OLUR EXXEN'DE YAYINLANACAK İDDİASI
Yayınlandığı dönemde büyük bir çıkış yakalayan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kısmetse Olur programının popülaritesi, yapımcıların dikkatini çekti.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan Kısmetse Olur'un entrikalarını ve kavgalarını özleyenler için bir müjde geldi. Bir döneme damgasını vuran bazı dizi ve programları bünyesinde toplayan Exxen'in, Kısmetse Olur için de çalışmalara başladığı iddia edildi.