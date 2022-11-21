Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman, nerede yayınlanacak? EXXEN'DE YAYINLANACAK! KISMETSE OLUR YAYIN TARİHİ!

KISMETSE OLUR EXXEN'DE YAYINLANACAK İDDİASI

Yayınlandığı dönemde büyük bir çıkış yakalayan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kısmetse Olur programının popülaritesi, yapımcıların dikkatini çekti.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan Kısmetse Olur'un entrikalarını ve kavgalarını özleyenler için bir müjde geldi. Bir döneme damgasını vuran bazı dizi ve programları bünyesinde toplayan Exxen'in, Kısmetse Olur için de çalışmalara başladığı iddia edildi.