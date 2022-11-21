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    • Televizyon
    • 21.11.2022 09:07
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    • 21.11.2022 09:07
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    Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman, nerede yayınlanacak? EXXEN'DE YAYINLANACAK! KISMETSE OLUR YAYIN TARİHİ!

    Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programı, seyirciden büyük ilgi görmüştü.

    takvim.com.tr
    Kısmetse Olur ne zaman başlıyor?

    Final yapmasının ardından aradan yıllar geçse de Kısmetse Olur programı adından söz ettirmeye devam ediyor. Geri döneceğinin belirtilmesinin ardından Kısmetse Olur hayranları konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    KISMETSE OLUR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Kısmetse Olur oplam 2 sezon süren ve final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelen program hakkında hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Kadınlar ve erkekler evi arasında yaşananlar ile yarışmacılar arasındaki aşkları konu edinen programın yeniden başlayacağı iddia edildi.

    KISMETSE OLUR EXXEN'DE YAYINLANACAK İDDİASI

    Yayınlandığı dönemde büyük bir çıkış yakalayan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kısmetse Olur programının popülaritesi, yapımcıların dikkatini çekti.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan Kısmetse Olur'un entrikalarını ve kavgalarını özleyenler için bir müjde geldi. Bir döneme damgasını vuran bazı dizi ve programları bünyesinde toplayan Exxen'in, Kısmetse Olur için de çalışmalara başladığı iddia edildi.

        ONUR DEMİRBAŞ'IN PAYLAŞIMI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

        Söz konusu iddiayı güçlendiren detay ise kaotik aşklarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen programın eski yarışmacılarından Onur Demirbaş'ın paylaşımı oldu. Demirbaş, Instagram hesabından Kısmetse Olur döneminde çekildiği karesini paylaşıtı.

        ''Sürpriz yakında sizlerleyiz.'' notunu düştü. Demirbaş'ın paylaşımında yer verdiği ''Exxen'' etiketi de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan programın, yaz ayında yayın hayatına başlayacağı belirtildi.
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        Haberler Televizyon Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman, nerede yayınlanacak? EXXEN'DE YAYINLANACAK! KISMETSE OLUR YAYIN TARİHİ!
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