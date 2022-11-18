YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta? 18 Kasım STAR yayın akışı!

Yalı Çapkın bugün var mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusu binlerce dizisever tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerini Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star'ın taze dizisi yeni bölümü hakkında bir çok soru gündeme geldi. İzleyiciler internet arama motorlarında 'YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Kasım STAR yayın akışına göre bu akşam yayınlanacak dizi...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı hikayesi gerçek dizi Yalı Çapkını 18 Kasım 2022 Cuma günü 9. bölümüyle ekrana gelecek.
YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam saat 20:00'da Star'da yayınlanacak. İşte 18 Kasım 2022 Star yayın akışı:
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Köylü
07:00 Duy Beni
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Toprak İle Fidan
01:30 Gecenin Ucunda
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan