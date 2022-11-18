YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta? 18 Kasım STAR yayın akışı!

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NDAN YALI ÇAPKINI AÇIKLAMASI!

Yalı Çapkını izleyicileri dizinin gerçek mi kurgu mu olduğunu merak ediyordu. Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' sözleriyle merakları giderdi.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz.