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    • 18.11.2022 11:06
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    • 18.11.2022 11:07
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    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta? 18 Kasım STAR yayın akışı!

    Her bölümüyle fırtınala estiren Yalı Çapkını dizisi 9. bölümüyle merakla bekleniyor. Fragmana Kazım Ağa'nın yatakta kızı Seyran'ı boğması damga vurdu. Ferit'in bu anlara şahit olması dikkat çekerken ne tepki vereceği yeni bölümde belli olacak. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizinin yeni bölümü ne zaman araştırılıyor. Peki YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Kasım STAR yayın akışı!

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    Yalı Çapkın bugün var mı, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusu binlerce dizisever tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerini Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Star'ın taze dizisi yeni bölümü hakkında bir çok soru gündeme geldi. İzleyiciler internet arama motorlarında 'YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Kasım STAR yayın akışına göre bu akşam yayınlanacak dizi...

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

    İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı hikayesi gerçek dizi Yalı Çapkını 18 Kasım 2022 Cuma günü 9. bölümüyle ekrana gelecek.

    YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam saat 20:00'da Star'da yayınlanacak. İşte 18 Kasım 2022 Star yayın akışı:

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Köylü
    07:00 Duy Beni
    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak İle Fidan
    18:15 Star Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 Toprak İle Fidan
    01:30 Gecenin Ucunda
    04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NDAN YALI ÇAPKINI AÇIKLAMASI!

        Yalı Çapkını izleyicileri dizinin gerçek mi kurgu mu olduğunu merak ediyordu. Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' sözleriyle merakları giderdi.

        YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

        Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz.

        Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

        YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

        Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatacak olan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI? Star'ın dizisi Yalı Çapkını 9. bölüm ne zaman, saat kaçta? 18 Kasım STAR yayın akışı!
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